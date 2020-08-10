SONAR'ın yaptırdığı ankette muhalefetin başarı oranı yüzde 20'yi bile bulmadı

SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında yaptırdığı anketlere ilişkin verileri açıkladı. Ankete göre muhalefetin başarılı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 20'yi bile bulmadı.

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Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, yaptıkları araştırmalarda Türkiye'de muhalefeti başarılı bulanların %19 olduğunu söyledi.

Bayrakçı, ankete katılanlara sorulan "Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı sizce başırılı mıdır?" sorusuna, başarılı diyenlerin oranının toplam %19, başarısız diyenlerin ise %62 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dış politikası başarılı: %52

Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan anket çalışmasında ise "Sizce hükümet Türkiye'nin dış politikasında başarılı mıdır?" sorusuna cevap verenlerin %52'sinin başarılı bulduğunu, başarısız bulanların oranının ise 33,5 olduğunu söyledi.