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Erdoğan'dan Ali Babacan'a gönderme; Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisini kuran Ali Babacan'ın ekonomiye yönelik eleştirilerine IMF örneği üzerinden tepki gösterdi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisini kuran Ali Babacan'ın ekonomiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

IMF'ye gidilecek iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık.'' diye konuştu

Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor
Erdoğan, Ali Babacan'a da göndermede bulunarak o dönem yaşanan bir durumu şöyle anlattı; "IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan (Ali Babacan) 'Bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

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