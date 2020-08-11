Belarus'taki protestolar! NATO'dan sert müdahaleye kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerinin gidişatıyla ilgili ciddi endişeleri dile getiriyor. NATO, barışçıl göstericilere karşı şiddeti kınıyor" açıklaması yaptı.Abone ol
Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolara ilişkin açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'barışçıl göstericilere karşı şiddet' dahil başkanlık seçimlerin gidişatından duyulan endişeyi dile getirdi.
"Saygı gösterilmeli"
Stoltenberg, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
NATO müttefikleri, Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerinin gidişatıyla ilgili ciddi endişeleri dile getiriyor. NATO, barışçıl göstericilere karşı şiddeti kınıyor. İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkı dahil temel haklara saygı gösterilmeli.
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