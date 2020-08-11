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Altın fiyatları düşüşe geçti! 11 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın ikinci gününde düşüşe geçmeye başladı. Gram altının alış fiyatı 469,45 TL iken satış fiyatı ise 469,56 TL oldu.

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Son haftalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri ile ABD-Çin gerilimi gibi birçok etken altın fiyatlarında rekor kırılmasına neden olu. 

Altının değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen. 

Altın fiyatları, 11 Ağustos Salı gününe düşüşle başladı. İşte son durum...

Altın fiyatları 11 Ağustos

22 ayar bilezik alış fiyatı: 427,67

22 ayar bilezik satış fiyatı: 435,31

Altın ons alış fiyatı: 2.002

Altın ons satış fiyatı: 2.000

Gram altın alış fiyatı: 469,45

Gram altın satış fiyatı: 469,56 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 763,60 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 795,60 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.552,89 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.590,92 TL

Tam altın alış fiyatı: 3.046,33 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.167,54 TL

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