Gençlerbirliği Diego'yu takıma kattı

Süper Lig'e yıllarını veren Diego Angelo, Gençlerbirliği'ne 2 yıllık imza attı.Abone ol
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Süper Lig’de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın da yer aldığı imza töreninde Angelo, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği’ne bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Cavcav, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.
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