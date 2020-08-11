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Gençlerbirliği Diego'yu takıma kattı

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'e yıllarını veren Diego Angelo, Gençlerbirliği'ne 2 yıllık imza attı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Süper Lig’de Eskişehirspor, Antalyaspor ve Kayserispor formaları giyen Diego Angelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın da yer aldığı imza töreninde Angelo, kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği’ne bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Cavcav, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, transferin her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

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