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HDP'li 5 yöneticiye 'taciz' soruşturması! Parti üyesi kadın şikayetçi oldu

ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı, parti üyesi bir kadının şikayeti üzerine HDP Cizre İlçe Başkanlığında yönetici olan 5 kişi hakkında soruşturma başlattı

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir kadına cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle HDP Cizre İlçe Başkanlığında yöneticilik yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Cizre'de bir kadın, parti çalışmaları esnasında tanıştığı bazı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradı. Partililerin yoğun baskısına rağmen adliyeye giden kadın, söz konusu kişiler hakkında şikayetçi oldu. 

Bunun üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İlçe Başkanlığında yönetici olan C.Ö, S.K, A.T, S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlattı.

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