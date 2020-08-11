Fox'daki Sen Çal Kapımı ifşasını Kerem Bursin ağzından kaçırdı!

FOX TV'nin eğlenceli, iddialı ve en çok izlenen yazlık dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile seyirciden daha ilk bölümden tam not aldı. Dizideki uyumları ile ekran başındakilerin dikkatini çeken genç oyuncular Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrolünde olduğu dizi hakkındaki bir gerçek ortaya çıktı.