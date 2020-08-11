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ABD’den flaş koronavirüs açıklaması! Okulların açılması konuşulurken...

Koronavirüs nedeni ile birçok ülkede okulların açılması tartışılıyor. Bu konu ile ilgili Harvard Tıp Fakültesi'nin eski profesörlerinden William Haseltine'dan korkutan bir açıklama geldi. Haseltine, "Çocuklar gribi nasıl bulaştırıyorsa, corona virüsünü de kolayca bulaştırabilir" dedi.

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Koronavirüs salgınında vaka sayısı 20 milyonu geçerken, Harvard Tıp Fakültesi’nin eski profesörlerinden biri olan William Haseltine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD medyasına konuşan Haseltine, çocukların mevsimsel gribi yetişkinlere bulaştırdığı gibi koronavirüsü de bulaştırabileceğini ve bunun çok kolay olduğunu söyledi.

“Aynı grip gibi davranıyor”

Sözcü'de yer alan habere göre Haseltine, “Bu virüsün, insanları öldürebilecek kadar güçlü bir virüsün, sıradan bir grip virüsü gibi bulaştırma sürecinde aynı davrandığını düşünmek için birçok sebebimiz var. Soğuk algınlığını ve gribi kim bulaştırıyor? Çocuklar bulaştırıyor” dedi.

Ünlü profesör, “Neredeyse bütün solunum yolları hastalıklarında ki buna soğuk algınlığı ve grip de dahil, corona virüsü sebep oluyor. Covid-19 da bunun farklı bir kuzeni. Gribin kullandığı burundaki aynı reseptörleri kullanıyor. Bu insanları öldüren bir soğuk algınlığı” dedi.

Haseltine, çocukların da hastalanabileceğini ve başkalarına da bunu bulaştırabileceğini söylerken, “Çocuklar da maske takmalı. 5 yaşına kadar çocukların hastalığı bulaştırma oranı çok yüksek” ifadesini kullandı.

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