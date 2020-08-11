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Son dakika Merkez Bankası'ndan yeni hamlesi likidite sıfırlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası'dan döviz fiyatlarındaki aşırı dalgalanmalara karşı son dakika yeni bir hamle geldi. Merkez Bankası, yarından itibaren açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanının sıfırlanacağını açıkladı.

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Son dakika haberi: Merkez Bankası, yarından itibaren açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanının sıfırlanacağını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. 

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