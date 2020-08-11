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Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! Yunan basını: Jetler kalkışa hazır

TÜRKİYE-Yunanistan arasındaki gerilimde kritik bir sürece girildi. Yunan basını, Oruç Reis'in bölgedeki hareketliliği sonrası donanmaya ait fırkateynlerin hazır bekletildiğini yazdı ve 'Jetler kalkışa hazır' iddiasında bulundu.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetleri için Antalya’da açıklarından önceki sabah hareket eden Oruç Reis araştırma gemisi akşam saatlerinde ilan edilen Navtex bölgesinde girdi.

Oruç Reis'e 5 fırkateynin eşlik ettiği görüldü.

Gelişmelerin ardından ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea, “Yunan fırkateynler Oruç Reis’in karşısında” başlığını atarak, Yunan donanmasının gemileri ve fırkateynleri hazır beklettiğini yazdı.

"15 dakikada bir bölgeden çıkması çağrısı geçiyor"

Gazete, Yunan donanmasının Oruç Reis’in bütün hareketlerinin yakından izlendiğini ve Yunan Ulusal Operasyon Merkezi’nin bütün verileri incelediğini yazarken, “Donanma, Türk araştırma gemisinin hareketlerini yakından takip ediyor ve her 15 dakikada bir geminin bölgeden çıkması çağrısını geçiyor. Yunan donanması Ege Denizi’nin güneydoğusunda savaş pozisyonu alırken, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları da kalkmaya hazır halde” ifadesi kullanıldı.

“Önümüzdeki 24 saat çok kritik”

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini ise yaşananları gazetenin manşetlerine taşıdı. Kathimerini’nin haberinde, ”Ankara-Atina arasındaki ilişki Oruç Reis sebebiyle çok kırılgan ve hem Yunanistan hem de Türkiye’nin savaş gemileri karşı karşıya gelmiş durumda. Güvenilir kaynaklara göre önümüzdeki 24 saat çok kritik olarak adlandırılıyor” ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Çağatay Erciyes, kişisel Twitter hesabından bir harita paylaştı. Haritada gri alan arama çalışmalarına izin çıkan yeni bölge, kırmızı alan ise 2009-2012 yılları arasında izin olan bölge. Şeffaf alan ise, “Mısır-Yunanistan arasındaki sözde sınır anlaşması” olarak görülüyor.

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