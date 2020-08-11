İzmir'de 8 ayda ikinci su zammına Ak parti'den tepki! 'Çiftçiye su götüremiyor'

İZMİR'de 8 ay sonra yüzde 30'a denk gelen su zammına Ak Parti'den tepki geldi. Tarımsal kalkınmadan bahseden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, hayvancılık yapan vatandaşlara su bile götüremediği belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Belediyesi'nin bir samimiyet sınavında daha başarısız olduğunu söyledi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'ndan sonra, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda, Ocak ayında yapılan zammın ardından 8 ay sonra suya yüzde 11,76 zam kararı CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla alındı.

İZSU’nun yapacağı yatırımlar için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin Euro kredi çekme kararı alındı. Karar, oy birliğiyle Meclis’ten geçerken, Yeni su tarifesine Cumhur İttifakı'ndan tepki geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Su pahalılığı konusunda İstanbul’un liderliği uzun sürmedi. İZSU’nun bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda suya 8 ay içerisinde toplamda yaklaşık yüzde 30’a denk gelen ikinci zam yapılarak Türkiye’nin en pahalı suyu unvanı yeniden İzmir’e verildi. Cumhur İttifakı olarak, yatırım yapılmaksızın, ilçelerde yaşanan su sorunlarına çözüm aramaksızın gerçekleştirilen zamma şiddetle karşı çıkmamıza rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki zammı oy çokluğuyla meclisten geçirdi. Tarımsal kalkınmadan bahsederken Kiraz’da hayvancılık yapan vatandaşlarımıza su bile götüremeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir samimiyet sınavında daha ne yazık ki başarısız oldu. Popülizm sevdasının sonuçları yine vatandaşı üzdü" dedi.

İzmir'de suya gelen zamlar

Eylül ayından itibaren; konutlarda 0-13 metreküp arası suyun metreküpü 4.98 TL'den 5.57 TL’ye yükselirken 14-20 arası metreküp fiyatı 5.39 TL’den 6.02 TL’ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 11.10 TL’den 12.41 TL’ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 12.72 TL’den 14.22 TL’ye yükseldi. Resmi daire kademesiz 7.47 TL’den 8.35 TL’ye, park ve mezarlık kademesiz 4.57 TL’den 5.11 TL’ye, organize sanayi kademesiz 8.63 TL’den 9.64 TL’ye, NATO ve elçilik kademesiz 13.06 TL’den 14.60 TL’ye, eski köyler kademesiz 1.24 TL’den 1.39 TL’ye yükseldi. 5216 eski köyler kademesiz 1.54 TL olarak belirlendi. İlçe tarımsal ve hayvan sulama 0-13 metreküp arası 2.49 TL’den 2.78 TL’ye, 14-20 metreküp arası fiyat 4.98 TL’den 5.57 TL’ye arttı. 21 metreküp ve üzeri ise 11.10 TL’den 12.41 TL’ye yükseldi.

Belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 2.49 TL’den 2.78 TL’ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 1.24 TL’den 1.39 TL’ye yükseldi. 5216 eski köyler tarım-hayvancılık kademesiz 1.39 TL olarak belirlendi.

Şehit- gazi aboneleri 0-13 metreküp arası 2.49 TL’den 2.78 TL’ye yükseltilirken 14-20 metreküp arası fiyat 2.70 TL’den 3.01 TL’ye arttı. 21 metreküp ve üzeri ise 5.55 TL’den 6.20 TL’ye yükseldi.

Engelli aboneler için de 0-13 metreküp arası 2.49 TL’den 2.78 TL’ye çıkarken 14-20 metreküp arasının fiyatı 2.70 TL’den 3.01 TL’ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri ise 11.10 TL’den 12.41 TL’ye yükseldi.

Kuyu atıksu konut 0-13 metreküp arası 1.66 TL’den 1.85 TL’ye, 14-20 metreküp arası 1.79 TL’den 2.00 TL’ye, 21 metreküp üzeri ise 3.70 TL’den 4.13 TL’ye arttı. Kuyu atıksu konut dışı kademesiz 4.23 TL’den, 4.74 TL’ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 2.48 TL’den 2.77 TL’ye yükseltilirken kuyu atık su sanayi kademesiz 2.60 TL’den 2.92 TL’ye arttı. K.Ö.P kademesiz 2.30 TL’den 2.56 TL’ye yükseldi. Belde belediye aboneleri kademesiz 2.49 TL’den 2.57 TL’ye yükseltildi. Konut dışı ham su kademesiz ise 6.35 TL’den 7.10 TL’ye yükseltildi. Tahtalı Barajı Kısa Mesafeli Koruma Alanı İçinde Kalan Tarım Arazilerine Sulama Suyu Ham Su Bedeli kademesiz de 1.47 TL’den 1.64 TL’ye arttırıldı.