AK Parti'den ayrılan demokrasi kahramanı CHP'den ayrılan hain Abdulkadir Selvi isyan etti

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası CHP yönetimi ve CHP'ye yakın medyanın Muharrem İnce'yi hedef göstermesine Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, tepki gösterdi.

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Muharrem İnce'nin yeni hareket başlatma kararı CHP'yi karıştırdı. İnce'ye bölen ve hain ithamlarını yöneltenlerin Babacan ve Davutoğlu'nu demokrasi kahramanı ilan etmeleri yazar Abdulkadir Selvi'nin gündemindeydi.

Bugünkü yazısında CHP'ye yakın yazarları ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin İnce'yi hedef göstermesine tepki gösteren Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’yi bölersen demokrasi kahramanı olursun, CHP’den ayrılırsan bir bölen olursun"

MUHARREM İnce’nin CHP’den ayrılıp parti kuracağı haberleri üzerine Kılıçdaroğlu’ndan ziyade CHP’ye yakın medya rahatsız oldu. Muharrem İnce’nin ikna edilmesi için Kılıçdaroğlu’ndan daha çok çaba sarf etmeye başladılar. Tabii AK Parti gidiyor, Erdoğan tasfiye oluyor, aslan sosyal demokratlar İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin, HDP’nin, Abdullah Gül’ün, Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın desteğiyle iktidara geliyor kurgusu bozulduğu için Muharrem İnce’ye kızgınlar. Şimdilik İnce’ye tünelden önceki son çıkışı göstermeye çalışıyorlar. İkna oldu oldu, olmadı bir adım sonrasını söyleyeyim: Davutoğlu ve Babacan’ı demokrasi kahramanı ilan edenler, sıra Muharrem İnce’ye gelince bir bölen mi demeyecekler, solun iktidarını engelleyen adam mı ilan etmeyecekler, hain damgasını mı vurmayacaklar... Hele Muharrem İnce yola bir çıksın, göreceğiz bunların demokrasi sevdalarını.

AK Parti’yi bölersen demokrasi kahramanı olursun, CHP’den ayrılırsan bir bölen olursun.

Nereden mi biliyorum? Bakmayın şimdi Ecevit’e methiyeler dizmelerine. CHP’nin karşısına DSP’yi kurdu diye Ecevit’in adını “bir bölen” koymuşlardı. Muharrem İnce’yi de yakında “hain” ilan ederler.