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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk mucitten dünyayı kurtaracak buluş! 'Yok olan plastik' üretti, hayvanlar yiyebiliyor

Dünyanın geleceğini tehdit eden şeylerden birisi de plastik atıklar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, hayvanların yiyebileceği ve toprağa karışsa bile belli bir süre sonra yok olan Bio’c adında paketleme ürünü tasarladı.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, toprağa karışabilen bir plastik paketleme ürünü tasarladı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, hayvanların yiyebileceği ve toprağa karışsa bile belli bir süre sonra yok olan Bio’c adında paketleme ürünü tasarladı.

Yok olan plastik poşet üretti

Projenin hedefleri arasında tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmek, tek seferlik kullanım alışkanlığını aza indirgemek ve doğaya verilen zararı engellemek var. Pandemi öncesi tüm denizlerdeki güncel plastik atık miktarının 150 milyon ton civarında olduğunu söyleyen Çetinler, şöyle konuştu:

Projeyi hangi amaçla yaptı

“Türkiye’de denizlerde bulunan balıkların yüzde 44’ünün midesinde mikroplastiklere rastlanıyor. Bunun nedeni tek kullanımlık plastikler. Bu projeyle tek kullanımlık plastiklerin doğaya verdiği zararı azaltmayı hedefledim. Bu ürünü pek çok restoran kullanabilir.”

Pandemi sonrasında tüm dünyada tek kullanımlık plastiklerin kullanımı zirve yaptı.

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