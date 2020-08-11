Sizin de başınıza gelebilir! Tatilcilere 'kopya site' şoku!

İnternet sitelerini kopyaladılar

Tatilciler, villa kiralamak için internetten, indirimli fiyatlardan rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonda günlüğü 5 bin lira olan villayı, günlüğü 3 bin liraya kiralamak isteyenlere ön koşul olarak verilen hesap numarasına, kiralama bedelinin bir kısmının havale edilmesi istendi.