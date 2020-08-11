Sizin de başınıza gelebilir! Tatilcilere 'kopya site' şoku!
Pandemi sürecinde koronavirüsten korunmak için izole tatil arayışına giren tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı.
Koronavirüs sürecinde 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayatla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarındaki tatil destinasyonlarında hareketlilik başladı.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 5 yıldızlı oteller koronavirüs tedbirleri alarak, gelecek tatilcileri beklerken, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tatilciler daha izole bir tatili tercih etti.
İzole tatil için özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerindeki lüks villalar büyük ilgi gördü.
İnternet sitelerini kopyaladılar
Tatilciler, villa kiralamak için internetten, indirimli fiyatlardan rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonda günlüğü 5 bin lira olan villayı, günlüğü 3 bin liraya kiralamak isteyenlere ön koşul olarak verilen hesap numarasına, kiralama bedelinin bir kısmının havale edilmesi istendi.