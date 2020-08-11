Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel uyardı! En fazla bulaşma aile içinde, aile içi teması kesin

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, aile içinde koronavirüs tedbirleri alınmadığı için vaka sayısında artış yaşandığını söyledi. Yamanel, "Son zamanlarda bir ailede 8-10 vaka gördük. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor" dedi.

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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye genelindeki vaka sayılarının artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yamanel, "Vaka artışı, bizim elimizde olan sebepler. Eğer biz maskeye, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat edersek bu vaka sayılarının çok çabuk düştüğünü hep birlikte görebiliriz" diye konuştu. Vaka sayılarının artışında 3 noktanın oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yamanel şöyle konuştu:

Böyle giderse tablo karanlık

“Böyle devam ederse tablo karanlık. Salgın ile mücadelenin aşı bulunana kadar ki tek çaresi kontrollü bir sosyal hayat devam ettirmek. Virüsün şu an için tek aşısı bu."

'Artışların nedeni ailesel vakalar'

"Öncelikle aile içinde önlem alınmaması çok fazla virüs dağılımına neden oluyor. O nedenle aile içinde de mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Eğer kendimizden şüphe ediyorsak mutlaka aile içinde de maske takmamız gerekir."

İş yeri arkadaşlarından geçiş de fazla

"İkinci olarak, sosyal ortamlarda dağılım çok fazla oluyor. Düğünlerde, restoran, kafe gibi yerlerde dağılım fazla oluyor. Üçüncüsü de iş yerlerinde. İş yerlerinde de mutlaka tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İş arkadaşlarımızdan geçişler çok fazla oluyor. Bu nedenle de iş yerinde hem sosyal mesafeye hem de maske takmaya özen göstermemiz lazım."

Bir ailede 8-10 vaka görüyoruz

"Virüs hepimize bulaşabilir. Kendimizi virüslüymüş gibi, hep hastaymış gibi algılayarak zaten maske takıyoruz. Eğer hastaysak buna daha çok uymamız gerekiyor. O yüzden çekinilecek bir şey yok. Artışların sebeplerinden bir tanesi aileler. Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Aile içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım."

Ailede bir kişi herkesi hasta edebiliyor

"Kendimizde belirtiler görüyorsak mutlaka maske takmamız gerekiyor. Aile içinde de teması en aza indirmemiz lazım. Hasta olmasak bile teması en aza indirmemiz gerekiyor. Çalışanların da aile içine geri dönüşlerde mutlaka sakınmaları gerekiyor. Aile içinden bir kişi bulaştırıcı olursa bütün aileye bulaşıyor ve vakalarımız genellikle ailesel vakalar haline geliyor."