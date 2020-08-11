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Gaziantep'te 2 bin 617 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kulak ardı edilmeye devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü dün yapılan denetimlerde binlerce kişiye ceza kesildiğini duyurdu.

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Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 547 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

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