Gaziantep'te 2 bin 617 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kulak ardı edilmeye devam ediyor.İl Emniyet Müdürlüğü dün yapılan denetimlerde binlerce kişiye ceza kesildiğini duyurdu.Abone ol
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 547 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.