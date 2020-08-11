Tamer Karadağlı kızı Zeyno kaç yaşında annesi kimdir?

2007 yılında eşi Arzu Balkan'dan boşandıktan sonra uzun süre kimseyle birlikte olmayan oyuncu Tamer Karadağlı bir dönem Survivor'da yarışan ve şu an youtuber olan Didem Ceran ile aşk yaşıyor. Peki Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno kaç yaşında?

Abone ol

Çocuklar Duymasın dizisinin Taş Fırın Haluk'u oyuncu Tamer Karadağlı'nın youtuner Didem Ceran ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 2007 yılında olaylı bir şekilde, aldatığı için eşi Arzu Balkan'dan boşanan Tamer Karadağlı uzun süre sonra aşk yeniden bir isimler anılmaya başladı. 53 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi 39 yaşındaki Didem Ceran daha önce Survivor'da kısa süre de olsa yarışmıştı. Şimdilerde youtuber olan Didem Ceran vajina beyatlatma ve vibratörlü eylemleri ile çok konuşulmuştu.

Tamer Karadağlı kızı Zeyno'yu geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi Didem Ceran ile tanıştırdı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno 2005 yılında doğru annesi ise Arzu Balkan'dır.

Didem Ceran kimdir: Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında ‘Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.

Tamer Karadağlı kimdir: Tamer Karadağlı (d. 24 Mayıs 1967, Ankara), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı.

Azeri kökenli ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda da ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi.

Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.

TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.