Liverpool Kostas Tsimikas'a formayı taktı

İngiliz devi Liverpool, sol bek arayışlarını Yunanistan'da buldu. Kırmızılar, Tsimikas'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

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Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Kırmızılar, Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı.

Beş yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz

kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev

yapmıştı.