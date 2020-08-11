BIST 1.076
DOLAR 7,29
EURO 8,56
ALTIN 471,15
HABER /  SPOR

Liverpool Kostas Tsimikas'a formayı taktı

İngiliz devi Liverpool, sol bek arayışlarını Yunanistan'da buldu. Kırmızılar, Tsimikas'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Abone ol

Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Kırmızılar, Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı.

Beş yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz
kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev
yapmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sizin de başınıza gelebilir! Tatilcilere 'kopya site' şoku! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD’den flaş koronavirüs açıklaması! Okulların açılması konuşulurken...
Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! Yunan basını: Jetler kalkışa hazır
Son dakika Merkez Bankası'ndan yeni hamlesi likidite sıfırlandı
CHP'de uzun aradan sonra bir ilk! Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce stratejisi belli oldu
Altın fiyatları zirveye oturdu! 11 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Beyaz Saray’da saldırı alarmı! Trump, acilen toplantıdan çıkarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı!
Esenyurt'ta ana baba günü minibüsün şoförü o soruya bakın nasıl cevap verdi
Türk mucitten dünyayı kurtaracak buluş! 'Yok olan plastik' üretti, hayvanlar yiyebiliyor
Tamer Karadağlı sevgilisi kim yaşı kaç Didem Ceran mesleği
AK Parti'den ayrılan demokrasi kahramanı CHP'den ayrılan hain Abdulkadir Selvi isyan etti
Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2020
Yorumlar