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Sivas'ta asker uğurlaması yasaklandı!

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklandı.

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Koronavirüs nedeni ile Sivas'ta da asker uğurlamasına yasak getirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla kentte asker uğurlama eğlenceleri ve konvoyları yasaklandı.

"Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için kurallara uyalım" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatan borcunu ifa etmek üzere 'Peygamber Ocağı'na uğurladığımız çocuklarımızı ve kendinizi riske atmamanız için Sivas'ta asker uğurlamaları yasaklanmıştır. Asker adayını sadece annesi, babası, kardeşi ve eşinden oluşan 1'inci derece yakınları yolcu edebilir."

Ankara, İstanbul, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurmuştu.

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