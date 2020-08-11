Galatasaray'da kritik hafta! İşte Fatih Terim'in transfer listesi

Galatasaray transferde kritik haftaya giriyor. Fatih Terim orta sahaya bel kemiği görevi görecek oyuncu arıyor. Öte yandan 4 ismin Cuma'ya kadar açıklanması beklenirken kaleci arayışlarında da 3 isim gündemde.

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Yeni sezon için yarın topbaşı yapacak sarı-kırmızılılarda mevcut kadroya Arda Turan'ın ardından yapılacak takviyelerden 4'ü belli. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui transferlerinin cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Diğer transferlerin durumu ise belirsiz. Yönetim ile teknik ekip bugün üçüncü kez toplantı yapacak ve transferdeki yol haritasını belirleyecek.

Teknik direktör Terim'in önceliği ise Merkez orta saha. Deneyimli hocanın elinde en kritik bölgede A takım seviyesinde defansif oyuncu sayısı yetersiz. Terim'in yönetimden önceliğin bu bölgeye verilmesini isteyeceği; takımı ve ligi tanıdıkları için Seri ve Lemina'nın kiralanmasını bu yüzden talep ettiği öğrenildi.

Babacan, Beto ve Lung Aslan'ın radarında

Aslan, Muslera dönene kadar kaleyi emanet edeceği isim konusunda da kararını bu hafta verecek. Volkan Babacan, Beto ve Lung gündemde.