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Fenerbahçe Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi'nin satış fiyatını belirledi

Fenerbahçe, Lazio'dan Vedat Muriqi için 20 milyon Euro, Fransız ekibi Lyon'dan Luiz Gustavo için de 10 milyon Euro istiyor.

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İtalya'dan Lazio, Muriqi'le ciddi ciddi ilgileniyor ve Sportif Direktör İgli Tare'nin Muriqi için menajer Shkumbin Qormemeti'yle birlikte İstanbul'da olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler, bu transfer için bir hayli istekli olan İtalyan kulüpten 20 milyon Euro net bir bonservis bedeli istiyor. İtalyan basını, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Lazio'nun bu rakamı ödeyebileceğini yazdı.

Gustavo da Fransa'dan Lyon'un sıkı markajında. Fransız kulübün ilk yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi reddeden Fenerbahçe, 32 yaşındaki yıldız için 10 milyon Euro talep etti. Bu rakama yakın bir teklif yapmaya hazırlanan Lyon'un hedefi Gustavo'ya 8 milyon Euro ödeyerek transferi noktalamak.

Yönetim içinde 2 futbolcunun satışıyla şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayacaklarını düşünenler var ama 30 milyon Euro'nun kulübün kasasına girmesi halinde Fener'in bütçesi iyice rahatlayacak.

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