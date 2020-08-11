İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran'ı korudu gerçekleri işte böyle anlattı

''Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize.''