İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran'ı korudu gerçekleri işte böyle anlattı
İsmail Hacıoğlu, Duygu Kumarki ile boşanmasının üzerinden yalnızca 20 gün geçtikten sonra Merve Çağıran'la aşkını açıklayınca eleştiri yağmuruna tutuldu, cevabını sosyal medyadan verdi.
İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü oyuncunun evliliğini Çocuk dizisinde partner olduğu Merve Çağıran için bitirdiği ileri sürülmüştü. Hacıoğlu, önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuyla aşkını ilan etti.
Aşkını ilan ettikten sonra tepki çeken İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak eleştirilere cevap verdi. Oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz.''
''Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize.''