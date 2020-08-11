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CHP'den karşı atak! Muharrem İnce'nin 1.5 dakikalık bu videosunu yayınladılar

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP yönetiminin kendisini yalnız bıraktığı iddiasına karşı bir CHP MYK üyesi, seçim günü sandıkta parti görevlilerinin görevini yaptığını söylediği İnce'nin videosunu yazar Saygı Öztürk'e gönderdi.

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Yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce ile CHP yönetim arasında gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve sonrasında yalnız bırakıldığını ve itibarsızlaştırıldığını gerekçe göstererek yeni bir hareket başlatan İnce, ana muhalefetin yönetimini sarstı.

İnce'nin iddialarına Kılıçdaroğlu, genelde sessiz kalmayı tercih ederken, İnce'ye salvolar, parti yönetiminden geliyor.

İnce kendi partisi tarafından 'ortadan kaybolmakla' eleştirilmişti

12 Ağustos'ta kendi partisi tarafından 'ortadan kaybolmakla' eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak olan İnce'ye CHP de yanıt vermeye hazırlanıyor.

İnce'nin seçim sonrası yaptığı konuşma

Adı açıklanmayan bir MYK üyesi, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaptığı açıklamadan 1.5 dakikalık bir bölümü gönderdi. İnce, o videoda şu açıklamayı yapıyor:

“Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla cansiperane mücadele ettiler. Onların sandıklara sahip çıkma azimlerini ve kararlılıklarını kutluyorum. Kendi adıma ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Seçimde, her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı rakamlar ve oranlarla anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar, toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.”

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