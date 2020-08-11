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Mansur Yavaş’tan AK Partili isme: Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim

AK Parti Pursaklar Ankara Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu'nun, 'pandemi sürecinde kameralar önünde vatandaşa yardım dağıtımları yapıldı' suçlamasına, Başkan Mansur Yavaş, 'bir kare fotoğraf varsa, derhal istifa edeceğim' dedi.

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AK Parti Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu ''Pandemi sürecinde bazı ilçelerin, pazar yerlerinde herkesin ortasında kameralar önünde yapılan dağıtımlar çok çok üzücü oldu.'' sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki geldi. Yavaş, '' Yardım dağıtırken, birine iyilik yaparken çekilmiş bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim'' diyerek yanıt verdi.

AK Parti Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu'nun kürsüde yaptığı konuşma Ankara'da gerginliğe sebep oldu.

Bozoğlu'nun 'Bazı ilçelerimizin pazar yerlerinde, meydanlarında; pandemi sürecinde, sağlık kuralları dikkate alınmadan, herkesin ortasında yapılan dağıtımlar çok çok üzücü oldu. 

'Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim'

Oysa başkanım siz yardımları yaparken kameralarla gitmeyeceğiz, hiçbir ihtiyaç sahibini rencide etmeyeceğiz diye güzel bir söz söylemiştiniz.'' dedi.

Yavaş: Varsa bir kare derhal istifa edeceğim

Bozoğlu'nun bu sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Yardım dağıtırken, birine iyilik yaparken çekilmiş bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim'' diyerek yanıt verdi.

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