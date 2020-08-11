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Saplantılı kadın iş adamı Hamdi Akın'ın kabusu oldu gizli bilgilerini ifşa etti

Akfen Holding ve TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın başı şu sıralar saplantılı bir kadın nedeniyle dertte.. Akın, sosyal medya hesabını ele geçiren ve kişisel bilgilerini paylaşan kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Birçok sektörde faliyet gösteren Akfen Holding'in sahibi ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın özel bilgilerini ifşa eden Meral Ç. adlı saplantılı kadın hapse mahkum oldu. Genç kadın, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın başı saplantılı bir kişi tarafından belaya girdi. Akın'a ait sosyal medya hesabını ele geçiren Meral Ç., Akın adına paylaşımlarda bulununca adliyelik oldu.

Sahte hesap açtı 

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Hamdi Akın tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Meral Ç.'nin Instagram'da sahte hesaplar açarak kendisi hakkında bilgiler paylaştığı belirtildi. Dilekçede ailesine ait gizli bilgilerin de Meral Ç. tarafından paylaşıldığı ifade edilirken, kızının hamile olduğunun da yine şüpheli tarafından kamuoyuna duyurularak haber olmasına neden olduğu anlatıldı. Meral Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Hamdi Akın oğlu ve kızı ile birlikte

'Sonuç hapisle de bitse kan akacak' 

İş adamını takıntı haline getiren Meral Ç., geçtiğimiz yıllarda da Akın'ın şahsi telefonuna "Sizi kendi ellerimle boğacağım, sonu ölüm de olsa, hapis de olsa kanla bitecek" şeklinde mesajlar gönderdiği için Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Genç kadın, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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