Meteoroloji alarm verdi! Çok kuvvetli yağacak sele dikkat

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu, Tokat, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimleri, Adana'nın iç kesimleri ve Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.