Eski Fenerbahçeli pozitif çıktı: Benim yaptığım hatayı yapmayın

Eski Fenerbahçeli Diego Reyes, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes özetle, “Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın” ifadelerini kullandı.