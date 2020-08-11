Eski Fenerbahçeli pozitif çıktı: Benim yaptığım hatayı yapmayın
Eski Fenerbahçeli Diego Reyes, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes özetle, “Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın” ifadelerini kullandı.
Comunicado oficial 📄 pic.twitter.com/24ETuhcMCc— Diego Reyes (@Diego_Reyes13) August 10, 2020
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