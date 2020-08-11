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Eski Fenerbahçeli pozitif çıktı: Benim yaptığım hatayı yapmayın

İhlas Haber Ajansı

Eski Fenerbahçeli Diego Reyes, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Fenerbahçe’de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes özetle, “Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın” ifadelerini kullandı.

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