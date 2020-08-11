Eyüpsultan'da mezarlıkta define ararken yakalandılar! 'Dua ediyorduk' dediler
EYÜPSULTAN'da define aramak amacıyla eski bir mezarı kazan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin savunmaları pes dedirtti.
Saat 02.00 sıralarında iddiaya göre define aramak amacıyla ellerinde kazma ve kürek bulunan 3 kişi, Ayvansaray Mezarlığı'na geldi.
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Burada eski mezar taşları bulunan alanı kazmaya başlayan şüphelileri gören bir kişi durumu polise bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin mezarlığa geldiğini gören şüpheliler, mezar taşlarının arkasına saklandı.
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Mezarlığa giren polis, bir mezarın kazıldığını görünce çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmada 3 kişi mezar taşlarının arkasında yakalandı.
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