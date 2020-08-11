Mesul Özil için flaş iddia! Arsenal gitmesine izin verdi

Arsenal'ın, Mesut Özil'in başka bir kulübe gitmesine onay verdiği, İngiliz kulübünden kazanacağıyla gideceği kulüpten kazanacağı maaş farkının ödeneceği öne sürüldü.

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Uzun yıllardır gündemden düşmeyen ve Fenerbahçe taraftarlarının hayalini süsleyen Mesut Özil için Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Mirror, 31 yaşındaki oyuncu ile kulübü Arsenal arasındaki iplerin kopma noktasına geldiğini yazdı. Hatta Kırmızı-Beyazlılar’ın, yıldız oyuncuya başka bir kulübe bonservis ücreti olmadan gitme ve anlaştığı kulüpten alacağı maaş ile bu sezon kazanacağı maaş arasındaki farkı ödeme garantisi verdiği iddia edildi.

Kulüpten yıllık 17 milyon Euro’ya yakın bir rakam kazanan Mesut’un yüksek maliyetinden kurtulmak adına bu kararı aldığı belirtildi. Pandemi sonrası hiçbir maçta forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun artık takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Kanarya’nın bu durum sonrasında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Max Kruse ile yolların ayrılmasının ardından 10 numara pozisyonunda boşluk doğmuştu. Fenerbahçe bu boşluk için Sosa ve Mesut Özil’den birini düşünüyor. Transferde büyük oynayan Kanarya iki oyuncudan birini almak adına önümüzdeki günleri oldukça yoğun geçirecek.