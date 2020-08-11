Çin'de 'kurbağacık' talihsizliği! 8'inci kattan düşüp böyle saplandı

ÇİN'de yolda yürüyen adam 8'inci kattan düşen kurbağacık şokunu yaşadı. Yukarıda klima tesisatı yapan adamın düşürdüğü kurbağacık, saplandığı yerden 3 saatlik operasyonla çıkarıldı.

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Liaoning eyaletindeki yerel basının haerine göre 50 yaşında bir erkek yolda yürüyordu. Yayanın kafasına sekizinci kattan bir kurbağacık anahtar düştü. Ucu açık ve dik bir şekilde düşen kurbağacık talihsiz adamın kafasına saplandı.

Liaoshen Evening News'te yer alan bilgilere göre yaralanan adam tedavisi için hastaneye götürüldü. Anahtarın üç saatlik bir operasyonla çıkartıldığı belirtildi. Kurbağacığı düşüren işçinin yukarıda klima montajı yaptığı bu sırada aletin elinden kaydığı ifade edildi. Yaralanan adamın adı açıklanmazken durumunun stabil olduğu belirtildi.