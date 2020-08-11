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Mersin'de 1 çocuk annesi dengesini kaybedince ölüm geldi

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de 1 çocuk annesi Meral A., çıktığı balkonunda dengesini kaybedip 9'uncu kattan yere çakıldı. Talihsiz kadın olay yerinde ölürken polis soruşturmasını devam ettiriyor.

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Olay Tarsus ilçesi Ergenekon Mahallesi 12141 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Meral A. 9’uncu kattaki evinin balkonuna çıkınca olanlar oldu.

Balkonda dengesini kaybeden kadın, beton zemine düştü. Komşuları tarafından 112 Acil ekipleri ve polis ekiplerine haber verilen olayda, Meral A.'nın düştüğü yerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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