Diyarbakır'da temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranında artış

Artışın yaşanmasında şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkisinin büyük olduğunu ifade eden Çelen, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasının yanı sıra Diyarbakır'ın çok kalabalık bir aile yapısına sahip olmasının dezavantaj oluşturduğunu, bunun da önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi. Çelen, "Diyarbakır pandemi sürecinin başından bu yana 5 aylık süreçte ilk 2 ayda aldığımız en çok eleştiri vaka sayılarınız niye düşüktü. Son 2 buçuk ayda da vaka sayılarımız gerçekten de artış göstermeye başladı.