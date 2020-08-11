Diyarbakır'da temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranında artış
DİYARBAKIR'da koronavirüs vakalarındaki artışı önce yoğun bakımda yatan hasta sayısı, ardından ise temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranındaki artış izledi.
Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları sürüyor.
Kentte koronavirüs vakalarındaki artışları, önce yoğun bakımda yatan hasta sayısı, ardından temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranındaki artışlar izledi. Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde yüzde 1.3 oranında artan temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranında, Diyarbakır'da yüzde 1.4, Şanlıurfa'da ise 1.7 oranında artış kaydedildi.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'ın pandemi sürecinin ilk 2 ayında vaka sayılarındaki düşüşle dikkatleri üzerine çektiğini hatırlatarak, son 2.5 aylık süreçte ise vaka sayılarının artmaya başladığına dikkati çekti.
Artışın yaşanmasında şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkisinin büyük olduğunu ifade eden Çelen, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasının yanı sıra Diyarbakır'ın çok kalabalık bir aile yapısına sahip olmasının dezavantaj oluşturduğunu, bunun da önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi. Çelen, "Diyarbakır pandemi sürecinin başından bu yana 5 aylık süreçte ilk 2 ayda aldığımız en çok eleştiri vaka sayılarınız niye düşüktü. Son 2 buçuk ayda da vaka sayılarımız gerçekten de artış göstermeye başladı.