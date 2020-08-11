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Trabzon Üniversitesi'nde adrese teslim iş ilanı! Büro personeli için İHA pilotu şartı

Adrese teslim ilanlara bir yenisi de Trabzon Üniversitesi’nden geldi. Trabzon Üniversitesi'nde büro personeli ilanına İHA pilotu şartı getirildi. İlana bir kişi başvurdu. Göreve seçilen kadının akrabası da aynı üniversitede görevli profesör. Birkaç gün önce Pamukkale Üniversitesi Rektörü'nün eşine özel ayarladığı kadro gündeme oturmuş, olayın patlak vermesi sonucu rektör görevden alınmıştı.

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Trabzon Üniversitesi’nde açılan sözleşmeli büro personeli ilanına başvuru için “İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Sertifikasına sahip olmak” şartı koşuldu. Trabzon Üniversitesi’nde, ilan için belirlenen kriterleri karşılayan tek aday olan ve işe girmeye hak kazanan kişi ile aynı soyadı taşıyan bir profesörün olması dikkat çekti.

Üniversite, 26 Haziran'da ilana çıkarak, 10 kişilik, 4B sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Çeşitli fakültelere alınacak büro personellerinde “Alanında lisans mezunu olma” şartı ile bazı sertifikalar arandı.

Mühendislik Fakültesi ilanında ise ilginç bir detaya yer verildi. Tek kişinin alınacağı ilanda “Mühendislik fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nden mezun olma ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası sahibi” olma şartları arandı.

63 KPSS puanıyla büro personeli olarak seçildi

İlana tek kişi başvurdu. Şartlara uyan S.A., 63.8 KPSS puanıyla büro personeli olarak seçildi. İlanın sonucuna ilişkin kararda, “Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunmamaktadır” denildi. Rakipsiz bir şekilde büro personeli olan S.A.'nın Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği'nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenildi. Büro personeli olan kadının profesör akrabası da aynı üniversitede görevli bulunuyor.

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