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Kocasinan Belediyesi'nden yatırım fırsatı

İhlas Haber Ajansı

KOCASİNAN Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında Uğurevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 20 adet daireyi ihale ile 11 Ağustos 2020 Salı günü satışa çıkartıyor.

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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ihaleye katılmaya davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğumuz 20 dairemizi ihale ile 11 Ağustos 2020 Salı günü satışa sunuyoruz. Satışa çıkarttığımız daireler için 12 aya kadar ödeme imkânı sunuldu.

Şehrin en gözde bölgelerinden birisi olan Uğurevler Mahallesi’nde ev almayı düşünen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. Rabbim daireleri alacak vatandaşlarımıza evlerinde sağlık ve huzur içinde oturmayı nasip etsin” dedi.

İhale 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 14.00'te Kocasinan Belediyesi’nde gerçekleştirilecek. İhale ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Kocasinan Belediyesi’ne 222 70 00 nolu hattan veya Kocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nden ulaşabilecekleri bildirildi.

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