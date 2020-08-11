ABD'de ölmeden önce listesi hazırladı! 103 yaşında yaptırdığı dövmeye bakın

ABD'de bakımevinde yaşayan Dorothy Pollack (103), ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırladı. Yaşlı kadın 4 aylık koronavirüs karantinası sonrası soluğu dövmeci aldı, kurbağa dövmesi yaptırdı. Öte yandan yapılacaklar listesinde yer alan motosiklet gezintisinin üzerine de çizik atıldı.

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ABD’nin Michigan eyaletindeki Muskegon ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır bir bakımevinde karantinada kalan Dorothy Pollack, Temmuz ayında 103 yaşında girdi. Karantinada kaldığı sürede kendisine ‘ölmeden önce yapılacaklar listesi’ hazırladı.

Pollack’in torunu Teresa Zavitz-Jones, “Covid-19 onu aylarca hapsetti. Onu göremiyorduk, nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Duyma konusunda rahatsızlığı olduğu için telefon görüşmeleri de oldukça zordu” dedi.

"Çünkü kurbağaları seviyorum"

Dorothy Pollack, bakımevinden çıktığı gibi dövmeciye gittiğini ifade ederek, “Yıllar önce torunum dövme yaptırmamı istemişti ama yapamamıştım. Aniden dövme yaptırmaya karar verdim. Yaptıracaksam da kurbağa dövmesi yaptıracaktım çünkü kurbağaları seviyorum” dedi.

Pollack’in ölmeden önceki istek listesindeki diğer maddenin ise Motosikletle gezintiye çıkmak olduğu ve bu isteği de gerçekleştirdiği belirtildi.