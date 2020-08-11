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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 21 PKK'lı gözaltında! MSB duyurdu

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin bozulan hain tuzaklarına bir yenisi daha eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

"Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

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