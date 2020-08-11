Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 21 PKK'lı gözaltında! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.Abone ol
Bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin bozulan hain tuzaklarına bir yenisi daha eklendi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;
"Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/Z90iWU4DC5