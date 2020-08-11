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Adana'da kuyumcu soygunu! Kadın kılığında girip vurdular

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da 1'i kadın kılığında 2 erkek kuyumcu dükkanına girdi. Silah çeken soyguncular, kuyumcu Osman B.'yi ayağından vurdu ardından göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken hırsızlar çaldıkları altınlarla kaçtı.

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Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, biri kadın kılığına girmiş 2 erkek, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Ardından şüphelilerden biri yanında getirdiği tabancayı çıkararak, kuyumcu Osman B.’yi etkisiz hale getirmek istedi.

Osman B., direnince çıkan arbedede tabancayla ayağından, bıçakla da göğsünden yaralandı. Kuyumcunun kapısına da ateş eden şüpheliler, aldıkları altınlarla kaçtı.

Kuyumcu aldığı darbelerle ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralı Osman B., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ayağından ve göğsünden yaralanan Osman B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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