Merve Yeşiltaş'ı sevgilisi yaktı! 7 yaşındaki Dila Karataş'ı babası astı

Sosyal medyanın gündemine oturan bir diğer olay ise Ordu Fatsa'da yaşandı. Bu kez bir kadın sevgilisinin kurbanı olmuştu. Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Soner Durgun, iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Merve Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.