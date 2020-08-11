Merve Yeşiltaş'ı sevgilisi yaktı! 7 yaşındaki Dila Karataş'ı babası astı
Sosyal medyanın gündemine bir kadın cinayeti ile babası tarafından asılan Dilan Karataş damga vurdu. Merve Yeşiltaş sevgilisi tarafından öldürülürken 8 yaşındaki Dilan da baba kurbanı.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran ilk haber Hatay'dan geldi. Cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, Kırıkhan ilçesinde bir süre önce boşandığı Suriyeli eşinden 7 yaşındaki kızları Dila Karataş’ı görme bahanesi ile aldı. Dila ile birlikte İskenderun'a giden Cengiz Karataş'tan eski eşi haber alamayınca polise müracaat etti. Kızının kaçırıldığını düşünen anne Svazen Zade'nin yaptığı ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı.
Polis olayla ilgili araştırma yaparken baba Cengiz Karataş’ın ağaca asılmış cesedi İskenderun Şekere Mahallesinde ormanlık alanda bulundu. 7 yaşındaki küçük Dila'yı aramaya devam eden polisler korkunç bir manzarayla karşılaştı.
7 yaşındaki Dila Karataş’ın cansız bedenini de İskenderun Asri mezarlığında ağaca asılmış halde buldu. Baba Cengiz K.’nın kızını astıktan sonra kendisini de astığı iddia edildi. Baba ve kızının cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sosyal medyanın gündemine oturan bir diğer olay ise Ordu Fatsa'da yaşandı. Bu kez bir kadın sevgilisinin kurbanı olmuştu. Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Soner Durgun, iddiaya göre bir süredir birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Merve Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.