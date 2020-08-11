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Menajerinden Beşiktaş mesajı: Olumlu düşüncelere sahip

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ın gündemindeki Ze Luis'in menajeri Jose Fouto siyah-beyazlı ekiple görüştüklerini kaydetti. Futbolcunun olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirten menajer, transfer konusunda 'bekleyip göreceğiz' dedi.

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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis'in menajeri Jose Fouto'dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi. Beşiktaş'ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto'nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa'da büyük bir kulüp. Ze Luis'in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş'ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

Fouto, Ze Luis'in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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