Son dakika Yunanistan'dan AB'ye acil koduyla Türkiye çağrısı!

TÜRKİYE'nin Akdeniz'deki kararlı faaliyetlerini sindiremeyen Yunanistan adeta tutuştu. Yunanlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de aldığı son kararları sebep göstererek Avrupa Birliği'ni (AB) acil toplantıya çağırdı.

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Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa Birliği'ne (AB) Türkiye konulu acil toplantı çağrısında bulunduğu öğrenildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara ile yaşanan sondaj krizinin üye ülkelerle görüşüleceği kaydedildi.

Ak Parti'den ilk tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı “Yunan tiyatrosu”na çevirmesine izin vermemelidir" dedi.

Çelik Türkiye'nin diplomasi yolunu tercih etmesine karşılık Yunanistan'ın gerilimi tırmandırmaya çalıştığını belirterek "Sn Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük iyi niyetli adımlar attı.Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi “Yunan tiyatrosu”na çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti.Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz’de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur." dedi.

"Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Gelinen noktada, Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler MaviVatan içindedir. Yunanistan’ı ilgilendiren bir konu yoktur. Son hadise, Akdeniz’de gerginliği arttıran tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Avrupa ise halen Yunanistan'ın çözümsüzlüğü dayatan politikalarının ardından sürüklenmektedir. Avrupa, “Yunan siyasi tiyatrosu’”nun aleti olmamalıdır. Yunanistan’ın Türkiye'nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur. Bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi gibi bir iddia uluslararası hukukun hakkaniyet ilkesine aykırıdır. Yunanistan gaspçılık arayışlarını bir kenara bırakmalı."

Miçotakis de çağrı yapmıştı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ait sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Navtex ilan ederek Kıbrıs Adası açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmesi üzerine ulusal güvenlik konseyini acil toplantıya çağırmıştı.