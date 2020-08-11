Muharrem İnce'nin finansörü Mehmet Cengiz mi? Açıklama geldi

Muharrem İnce'nin yeni parti/hareketinin finansörünün Cengiz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz olduğu iddia edildi. Mehmet Cengiz, İnce iddiası için ne dedi.

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Cengiz Holding'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz, “Muharrem İnce’nin finansörü” iddiasına cevap verdi. Geçen günlerde Yaşar Okuyan, yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan Muharrem İnce’nin Mehmet Cengiz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti.

Muharrem İnce, “siyasi mevta” olarak nitelediği Okuyan’ın ifadesini sert bir dille yalanladı ve iddiasını ispat etmesine fırsat vermek için kendisine dava açacağını açıkladı. Bugün Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a açıklamada bulunan Mehmet Cengiz de şunları söyledi:

Siyaseti dizayn etmek benim işim değil

"Yıllar önce bir iş seyahati için Yalova’ya gitmiştim. Yanımda Nihat Özdemir de vardı. Nihat Bey, ‘Muharrem İnce babasını kaybetti, hadi ona bir taziyede bulunalım’ dedi. Ve beraberce gittik. Benim Muharrem İnce ile tek temasım budur. Bunun dışında Muharrem İnce’yle hiçbir münasebetim olmamıştır. Ben iş yapıyorum. Doğu’ya yatırım yapıyorum. Siyaseti dizayn etmek benim haddim değildir. Ben asla böyle işlerle uğraşmam."