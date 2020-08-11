Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'la yaşanan Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkında konuştu ve "Kimseye taviz veremeyiz, kimse bize 'siz kötü niyetlisiniz' diyemez. Suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar" dedi.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak bir basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili Yunanistan'a 'Taviz yok' mesajı verdi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AB'nin 'güvenli ülkeler' listesi



Kovid dünyada her şeyi değiştirdi, insanların seyahat özgürlüğünü de kısıtladı. Bu konuda siyasi kararlar alındı, ortada kararlar var. AB, maalesef Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine almadı. İki defa gözden geçirme yaptılar. Almanya'daki vatandaşlarımız ve Alman turistler Türkiye'ye gelmek için ses çıkardılar, taleplerini bize de Alman yetkililere de ilettiler. Kısıtlamanın kaldırılması için çabalar sarf ettik. Malta, Polonya gibi bazı ülkeler esasen; İsviçre... Bu ülkeler kısıtlamaları kaldırdı. Ama AB'nin kararı ortadayken bazı turizm bölgelerine seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Tabi ki kara yoluyla gelen vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımızın döndükten sonra 14 günlük karantinaya tabii tutulmaması için Almanlar "Türkiye'de test yapabilecekseniz biz bunu durduralım" dediler.



Fakat bu uygulama sadece bizim vatandaşlarımız için değil. Almanlar için de geçerli. Biz vatandaşlarımızın Türkiye'ye rahat gelebilmeleri için biz buna 'evet' dedik. Uygulamada, havaalanlarında ve bazı yerlerde sıkıntılar olmuş olabilir ama bakanlıklarımız, DHMİ ve havaalanı yönetimleriyle beraber işbirliği içinde her yerde test kapasitemizi artırdık. Ve uygulamadaki sorunlar ortadan kalkıyor. Çifte standarta girmek istemiyorum. Olumlu cevap vermeseydik 14 günlük karantina olacaktı. İşbirliğine gitmemiz gerekiyordu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler



Biz burada iyi niyet göstergesi olarak Merkel'in ricasıyla, sayın liderimiz Erdoğan bunları paylaştı. Bir taviz değil, geçici bazı jestler yaptık. Almanya ve Avrupa ülkeleri diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz, 'olumlu adım yerine olumsuz adım göreceksiniz' dedik. Bizim söylediğimiz ortaya çıktık.



Gemilerimizi tekrar hareketlendirdik, Oruç Reis gitti. Ağustos ayında da her türlü araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta haklarını sonuna kadar savunacağız.



Sismik araştırma gemilerimizi gönderdik, kimseye taviz veremeyiz, kimse bize 'Siz kötü niyetlisiniz' diyemez, karşımızda kötü niyetli bir ülke var, birini suçlayacaklarsa Yunanistan'ı suçlasınlar.