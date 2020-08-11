AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'Mavi Vatan' açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek." ifadesini kullandı.Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye, Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek. Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğu bir deniz olacaktır. Türkiye, Mavi Vatan'dan vazgeçmez."
Türkiye, Akdeniz’de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutları kabul etmiyor ve etmeyecek!— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) August 11, 2020
Akdeniz, ganimetlerin paylaşıldığı bir huzursuzluk denizi değil, hukukun ve barışın hakim olduğı bir deniz olacaktır.
Türkiye #MaviVatan’dan vazgeçmez! pic.twitter.com/zP0Os1tVDk