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Yabancı para mevduatı 3 günde 6,4 milyar dolar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, son dönemde TL’den kaçışın olağan dışı şekilde hızlandığını ortaya koyuyor. BDDK verilerine göre, bankalardaki yabancı para mevduatı 3 iş gününde 6,4 milyar dolarlık sert artış kaydetti.

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Türk Lirası'nda sert değer kaybı yaşanması sonrası TL'den yabancı paraya kaçışın hızlandığı görülüyor.

27 Temmuz-6 Ağustos dönemindeki artış ise 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde TL mevduatlar ise 42 milyar TL azaldı. TL'den döviz ve altına kaçış, TL'deki değer kaybının temel nedenlerinden oldu.

Yabancı para mevduattaki artış

Bankalardaki yabancı para mevduatlar, 27 Temmuz-6 Ağustos döneminde de 9,4 milyar dolar artışla 243,9 milyar dolara ulaştı. Bayram tatili sonrasındaki 3 iş gününde yabancı para mevduattaki artış 6,4 milyar dolar oldu.

Gerçek kişilerin yabancı para mevduatlarındaki artış 27 Temmuz-6 Ağustos döneminde 7,4 milyar dolar oldu. Şirketler ise bu dönemde yabancı para mevduatlarını 2 milyar dolar artırdı.

Yabancı para mevduatlardaki artışta, altının dolar cinsinden fiyatındaki yükseliş de etkili oldu.

Türk Lirası mevduatlarda sert düşüş

27 Temmuz-6 Ağustos döneminde TL mevduatlar ise 42 milyar TL azaldı. TL satıp yabancı para almak, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinde etkili oluyor. Mevduat faizlerinin enflasyon oranının çok altında olması da birikimleri olan yurttaşları ve şirketleri, TL yerine dövizde kalmaya itiyor.

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