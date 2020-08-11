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Örgüt günden güne çözülüyor! 2’si anne oğul 3 PKK mensubu teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

Böylelikle; 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128’e yükseldi.

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