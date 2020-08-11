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Bakan Berat Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11 Ağustos 2017’de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik’in teröristler tarafından şehit edilmesinin 3. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Teröristlerin saklandıkları evi askerlere gösterirken teröristler tarafından ateş açılmış ve çıkan çatışmada Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik, şehit düşmüştü.

Albayrak, olayın yıl dönümünde yaptığı paylaşımda "Eren Bülbül‘ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik’i şehit oluşlarının 3. yılında rahmetle anıyorum... Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: #iyikivarsınEren!" ifadelerine yer verdi.

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