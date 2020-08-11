4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 7733 TL! Türkiye Kamu-Sen hesapladı

TÜRKİYE Kamu-Sen, temmuz ayında çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını 3 bin 728 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddini ise 7 bin 733 lira olarak hesapladı.

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Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, bu yılın temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 728 lira 85 kuruş, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 7 bin 733 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Ortaya çıkan sonuçlar çarpıcı

- Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 190 lira 92 kuruşla yüzde 2,53 oranında arttığını gösterdi.

- Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 39 lira 33 kuruşla yüzde 1.38 oranında artarak 2 bin 882 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

- Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise geçen ay 3 bin 12 lira 74 kuruş olarak tahmin edildi.

- 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın temmuz ayında günlük 64 lira 638 kuruş olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 939 lira 14 kuruş oldu.

Geçen ay itibarıyla ortalama 4 bin 478 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 43,3'ünü oluşturdu.

"Maaşlardaki erime ortalama yüzde 8.3 düzeyinde"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, zorunlu harcamaların enflasyonun 3 ile 6 puan üzerinde arttığını belirterek, şunları kaydetti:

2020 yılı temmuz ayına kadar dört kişilik ailenin zorunlu harcamaları tam 836 lira 16 kuruş zamlandı. Buna karşın ortalama memur maaşına aralık ayına kadar geçerli olacak zam enflasyon farkıyla dahil 463 lira 86 kuruşta kaldı. Şu anda bile ortalama bir memurun maaşı harcamalar karşısında 372 lira erimiş durumda. Maaşlardaki erime ortalama yüzde 8,3 düzeyindedir. Bu olumsuzluklara döviz ve altın piyasasında yaşanan hareketlilik de eklendiğinde önümüzdeki ayların sıkıntılı geçeceği görülmektedir.