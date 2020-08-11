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Siverek'te yaralı yakınları acil serviste görevlilere saldırdı: 5 yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde trafik kazasında yaralananların yakınları, zorla girdikleri acil serviste güvenlik görevlilerine saldırdı. Feci olayda 5 kişi yaralanırken, gözaltına alınanlardan da 2'si tutuklandı.

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Siverek Devlet Hastanesi'nin acil servisi fena karıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda Ahmet Benzer ve yakınlarının bulunduğu otomobil, Karakeçi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Benzer ile 8 yakını yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil servise alınan yaralılara müdahale sürerken, kazayı duyan aile üyeleri Siverek Devlet Hastanesi'ne geldi. Acil servise girmek isteyen yaralı yakınlarına, güvenlik görevlileri koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sadece bir kişiyi alabileceklerini söyledi.

Ancak, yaralı yakınları zorla acil servise girip, kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine tekme-tokat saldırdı. Arbede, jandarma müdahalesi ile sonlandırıldı.

5 güvenlik görevlisi yaralandı, 2 saldırgan tutuklandı

Saldırıda yaralanan 5 güvenlik görevlisi, acil serviste tedaviye alındı. Durumları iyi olan güvenlik görevlileri, saldırganlardan şikayetçi oldu. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından jandarma, 5 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Mahmut Benzer ve Mehmet Benzer tutuklanarak cezaevine konuldu.

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