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Masterchef Eray Aksungur kimdir yaşı kaç Masterchef Eray'ın katıldığı program

Masterchef Türkiye 2020'de 16 kişilik kadroyu oluşturmak için elemeler heyecanla devam ediyor. İsminin yazdığı önlüğü giymek ve Masterchef kadrosuna girmek için ter döken isimlerden biri de Eray Aksungur oldu. Eray Aksungur aslen Bolulu ve 23 yaşında aşçılık yapıyor...

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Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında heyecan dolu eleme bölümleri ile devam ediyor. Yarışmanın favori gösterilen isimlerinden birisi de 23 yaşındaki  Eray Aksungur oldu. Yaptığı eleme yemeği ile jüriden alkış alan Eray gecenin ikincisi oldu ve grubun en dikkat çeken ismi oldu. 

 MasterChef Eray Aksungur kimdir: Antalya’dan yarışmaya katılan Eray Aksungur, 23 yaşında ve aşçılık yapıyor.

23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.  Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarışt

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