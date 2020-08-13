Arem Yüce Masterchef kimdir aslen nereli Arem ne demek anlamı ne?

TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanı başladı. 16 kişilik kadroya girip, Masterchef'te yarışmak için tüm hünerlerini yemeklerine yansıtan ve jüriden geçer not almaya çabalayan isimlerden biri de Arem Yüce oldu. Jüri tarafından türkücü Ferman Toprak'a benzetilen sempatik yarışmacının hayatı da merak konusu oldu. 22 yaşında olmasına rağmen uzun yıllardır mutfakla haşır neşir. Arem Yüce aslen Diyarbakırlı.